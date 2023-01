Wdowia renta. W Zduńskiej Woli zbierane są podpisy pod projektem ustawy

W Zduńskiej Woli Nowa lewica zbiera podpisy pod projektem ustawy o tak zwanej wdowiej rencie. To rozwiązanie, jakie ma pozwolić seniorom korzystać z części uposażenia zmarłego małżonka.

W Zduńskiej Woli podpisać można się w każdy wtorek w godz. 17 - 18 w Biurze Poselskim posłanki na Sejm RP Anity Sowińskiej przy ul. Sieradzkiej 6 w Zduńskiej Woli.

Obywatelski projekt ustawy musi zostać zaprezentowany na forum Sejm, o ile wnioskodawcy zbiorą pod inicjatywą ustawodawczą 100 tysięcy podpisów, które muszą być uzbierane w przeciągu 3 miesięcy od chwili zarejestrowania komitetu.

„Renta Wdowia” to obywatelski projekt ustawy, w który zaangażowała się Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Proponują, aby pozostała przy życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi.