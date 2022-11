Wernisaż i spotkanie „Oswajamy raka” stowarzyszenia "Teraz ja" w Zduńskiej Woli

Działaczki Stowarzyszenia "Teraz ja” przygotowały kolaże i prace plastyczne oraz wiersze, które powstały pod wpływem emocji. Jak mówi Joanna Gajewczyk, najczęściej gdy dowiedziały się o diagnozie.

– Wystawa "Oswajamy raka” ma na celu przybliżyć temat raka piersi. Oswoić z tym tematem, zachęcić do badań profilaktycznych. Chcemy pokazać, jak różne emocje towarzyszyły nam po usłyszeniu diagnozy, podczas leczenia i po jego zakończeniu. Wszystko w formie plakatów, kolaży, wierszy – mówi Joanna Gajewczyk, współautorka wystawy. – Zdajemy sobie sprawę, że samo słowo RAK brzmi przerażająco i niesie ze sobą ogromną dawkę strachu i niewiadomej. Ponieważ przeszłyśmy przez to, czujemy potrzebę, by zachęcać innych, szczególnie kobiety, do dbania o siebie, do profilaktyki, która naprawdę ratuje życie. Chcemy mówić o tym głośno, by pokazać, że diabeł nie taki straszny, jak go malują. Można z nim walczyć i można wygrać. Wiele straciłyśmy, ale też dużo zyskałyśmy.