Wierni ze Zduńskiej Woli poszli do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej ZDJĘCIA

Wierni ze Zduńskiej Woli poszli do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej

Grupa mieszkańców wybrała się w pieszą podróż do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej. To wierni z parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Zduńskiej Woli. To kolejna wyprawa do sanktuarium znajdującego się w Charłupi Małej koło Sieradza. Parafia w Charłupi Małej erygowana została w XIV wieku. Obecny kościół, to czwarta, z kolei, budowla na tym miejscu, powstała w latach 1907-1916, w stylu neogotyckim. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Charłupskiej, który należy do grupy tzw. Madonn Częstochowskich. Przeszłość historyczna malowidła jest nieznana. Obraz nie jest sygnowany, ale zastosowana technika malarska świadczy o tym, że namalowany został w XVII wieku. Jest to dzieło polskie, namalowane olejną farbą na grubym płótnie, naciągniętym na topolowe deski.