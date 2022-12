Wigilijne spotkanie seniorów w Zduńskiej Woli Karsznicach. Były życzenia, opłatek ZDJĘCIA

Wigilijne spotkanie seniorów. Były życzenia, opłatek

Terenowa Organizacja Emerytów w Zduńskiej Woli Karsznicach

Terenowa Organizacja Emerytów w Zduńskiej Woli Karsznicach zrzesza blisko 250 osób. Jest jedną z największych w kraju, do których należą ludzie związani z koleją. Jest też jedną z najbardziej aktywnych. Każdego roku przygotowuje szereg przedsięwzięć. Wśród propozycji są m.in. wyjazdy do teatrów. Wielu chętnych uczestnicy w wyjazdach do Lichenia, Częstochowy. W tym roku odbyła się m.in. wyprawa do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Karszniccy seniorzy mają okazję uczestniczyć także we wczasach w Międzyzdrojach. W planach na przyszły rok są kolejne przedsięwzięcia. Do kalendarza wydarzeń na 2023 rok wpisane są m.in. wycieczki do Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Hajnówki, Augustowa.