Wiosenny klimat w Parku Miejskim w Zduńskiej Woli. Zrobiło się pięknie! Zobacz ZDJĘCIA

Park Miejski w Zduńskiej Woli. Urząd miasta przybliża

Zduńskowolski Park Miejski to niemal 9 hektarów zieleni w sercu miasta. Powstał na przełomie XIX I XX wieku jako prywatny ogród Zenona Anstadta, właściciela przyległego do niego browaru.



Fabrykant z czasem udostępnił park mieszkańcom. O stan kwiatów i zieleni dbali tu ogrodnicy szkoleni w Szwajcarii. Wzorem był dla nich ogród w podłódzkim Helenowie.



W Parku Miejskim znajdziesz najstarsze zduńskowolskie drzewo – to wiąz polny, który w obwodzie ma niemal 6 metrów. Wpisano go na listę zabytków przyrody. Miejscowa legenda głosi, że podczas marszu na Rosję, ochłodę w jego cieniu znajdował sam Napoleon Bonaparte.