Woda w gminie Zapolice znów przydatna do spożycia. Jest komunikat sanepidu

Można już bezpiecznie korzystać z wodociągu na terenie gminy Zapolice. Sanepid w Zduńskiej Woli wydał komunikat dla mieszkańców, uznający wodę za przydatną do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli został wydany 29 listopada. Sanepid informuje do odbiorców wody wodociągu w miejscowościach: Zapolice (z wyłączeniem ul. Łęgowej i ul. Dorzecznej), Beleń, Beleń Kolonia, Strońsko, Świerzyny (z wyłączeniem od nr 47 do nr 50), Marcelów, Pstrokonie ul. Spokojna gmina Zapolice, że stwierdza przydatność wody do spożycia.

Woda spełnia już wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzono na próbkach wody pobranych 25 listopada.

Woda w gminie Zapolice została uznana za przydatną do spożycia po niemal dwóch tygodniach od wydania komunikatu o wykrytych bakteriach w wodociągu zaopatrującym mieszkańców. Komunikatem z 16 listopada woda została warunkowo dopuszczona do spożycia po przegotowaniu.