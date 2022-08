Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podał wyniki badań skażenia Odry. Czy stwierdzono obecności mezytylenu?

W najnowszym komunikacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu czytam\y, że do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku. Chodzi o zanieczyszczenie wód powierzchniowych, co spowodowało obniżenie jakości wody oraz zniszczenie w świecie zwierzęcym.

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że wykonywał działania zgodnie z kompetencjami oraz podejmował współpracę ze wszystkimi organami zaangażowanymi w sprawę, by zebrać właściwe informacje. Wszystkie informacje zostały przekazane do prokuratury.