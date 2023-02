WOŚP 2023 w Czechach koło Zduńskiej Woli. Tak zagrało Sołectwo Czechy

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Dziękujemy także wszystkim ludziom z WIELKIM SERCEM, którzy wsparli przygotowania i organizację naszego FINAŁU: mieszkańcom, właścicielom lokalnych firm, pracownikom urzędu Gmina Zduńska Wola , artystom występującym na naszych scenach, tancerkom Studio Tańca Arabesque, miłośnikom motoryzacji za paradę ulicami naszej miejscowości, członkom Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola Zduńska Wola, druhom OSP w Czechach oraz harcerzom Sztab WOŚP - Hufiec ZHP Zduńska Wola przy sztabie których organizowaliśmy Finał. Podziękowania kierujemy także do dzieci i wychowawców Gminnego Przedszkola w Czechach oraz Zespołu Szkół im Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli Zespół Szkół Specjalnych za przygotowanie elementów dekoracji oraz pięknych pamiątek - dziękują sołtys i Rada Sołecka w Czechach.

Sołectwo Czechy w niedzielę zagrało z WOŚP. I to jak! Wolontariusze kwestowali na wsi, a spod remizy wyruszyła parada zmotoryzownych wośpowiczów. Zorganizowano również koncert i licytacje.

Podczas finału WOŚP sołectwa Czechy zebrano 15 tys. 207 zł 69 gr. To kwota jaką przekazali mieszkańcy do puszek i na licytacjach. Pieniądze z tej zbiórki w sołectwie zasilają kwotę sztabu Hufca ZHP w Zduńskiej Woli, który łącznie zebrał w 2023 roku ponad 125 tys. zł.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia zakończył się w Polsce wstępną zadeklarowaną kwotą ze wszystkich sztabów w wysokości 154 mln 606 tys. 764 zł. To szacunek na podstawie informacji ze sztabów WOŚP. Ostateczne dane tradycyjnie zostaną podane, gdy już wszystkie deklarowane kwoty zostaną wpłacone na konto bankowe fundacji. Wynik 31. Finału WOŚP ogłoszony zostanie 31 marca 2023 roku.

WOŚP w 2023 roku gra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.