Wybory 2023 - gdzie głosować w Zduńskiej Woli? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: 1 Maja 5-7, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Złota 67, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Spacerowa 90, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Zielona 59a, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Stefana Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Świerkowa 65, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Szadkowska 24A, 98-220 Zduńska Wola numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2023 - ile trzeba mieć lat, aby móc zagłosować?

Czynne prawo wyborcze, które daje możliwość oddania głosu w wyborach, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, posiada każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Wyjątkiem są osoby, które zostały pozbawione praw publicznych przez prawomocny wyrok sądowy lub Trybunał Stanu oraz osoby są ubezwłasnowolnione.

Natomiast bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który ma również czynne prawo wyborcze i jest to prawo do kandydowania. Taka osoba musi spełnić pewne warunki, na przykład najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone 21 lat, kiedy kandyduje do Sejmu lub 30 lat, gdy jest kandydatem w wyborach do Senatu.