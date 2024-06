Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Zduńskiej Woli

Eurowybory w Polsce odbędą się już niedługo. W całej Polsce będziemy głosować. Chcesz dowiedzieć się, gdzie zagłosować? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Zduńskiej Woli, gdzie możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Zduńskiej Woli

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Zduńskiej Woli. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Filia Miejskiego Domu Kultury

adres: 1 Maja 5-7, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 21 1 Maja nieparzyste od nr 1A do końca

Aleksandra Fredry

Bolesława Leśmiana

Cypriana Kamila Norwida

Jana Długosza

Jana Kochanowskiego

Karsznicka nieparzyste od nr 33 do końca i parzyste od nr 122 do końca

Kolejowa

Kombatantów

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Krańcowa

Maratońska

Marzenińska

Mikołaja Kopernika

mjr. Henryka Sucharskiego

Narciarska

Olimpijska

Partyzantów

Piłkarska

Poprzeczna

Romualda Traugutta

Saneczkowa

Sportowa

Stanisława Wyspiańskiego

Stefana Okrzei

Tenisowa

Turystyczna

Wincentego Pola

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

adres: Złota 67, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 7 Antoniego Słonimskiego

Elizy Orzeszkowej

Grażyny Bacewicz

Haliny Poświatowskiej

Henryka Sienkiewicza

Henryka Wieniawskiego

Ignacego Jana Paderewskiego

Jana Matejki

Janusza Korczaka

Józefa Chełmońskiego

Juliana Przybosia

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Mieczysława Karłowicza

Stanisława Grochowiaka

Wisławy Szymborskiej

Władysława Reymonta

Wrzosowa

Zduńska nieparzyste od nr 1 do nr 59 i parzyste od nr 2 do nr 80

Zofii Nałkowskiej

Czesława Miłosza

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

adres: Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 9 Adama Mickiewicza

Bolesława Prusa

Jasna

Kacza nieparzyste od nr 1 do nr 43 i parzyste od nr 2 do końca

Kaczeńcowa

Komisji Edukacji Narodowej

Kościelna

Krótka

Krzywa

Lniana

pl. Wolności

Prosta

Sieradzka nieparzyste od nr 1 do końca

Targowa

Tkacka

Wiejska

kpt. Władysława Jachowicza

ks. płk. Józefa Balcerczyka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego

adres: Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 1 al. Tadeusza Kościuszki

Cicha

Dolna nieparzyste od nr 1 do nr 29 i parzyste od nr 2 do nr 20

Fabryczna

Jarosława Dąbrowskiego

Juliusza

Królewska

Krucza

Łaska nieparzyste od nr 1 do nr 33 i parzyste od nr 2 do nr 32

Łódzka parzyste od nr 28 do nr 36

Parkowa

Pasaż Powstańców Śląskich

Pasaż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Piwna

Plac św. Jana Pawła II

Stefana Złotnickiego

Stefana Żeromskiego nieparzyste nr 1 i parzyste od nr 2 do nr 8

Szpitalna

św. Maksymiliana Marii Kolbego

Zielona nieparzyste od nr 1 do nr 5 i parzyste nr 2

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

adres: Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 5 Aleksandra Gierymskiego

Boczna

Daleka

Dolna nieparzyste od nr 31 do końca i parzyste od nr 22 do końca

Juliusza Kossaka

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. Jana Twardowskiego

ks. Jerzego Popiełuszki

ks. prof. Józefa Tischnera

Leopolda Staffa

Paprocka

Polna

Południowa

Sokola

Wczasowa

Zduńska nieparzyste od nr 61 do końca i parzyste od nr 82 do końca

Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”

adres: Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 11 Getta Żydowskiego nieparzyste od nr 1 do nr 31 i parzyste od nr 2 do nr 40

Ogrodowa

Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

adres: Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 15 Czereśniowa

Długa

Dziewiarska

Henrykowska

Hetmana Stefana Czarnieckiego

Jabłeczna

Jana Kazimierza

Jana Skrzetuskiego

Kanałowa

Longinusa Podbipięty

Łódzka nieparzyste od nr 11 do nr 19

Przemysłowa

Spacerowa nieparzyste od nr 1 do nr 57 i parzyste od nr 2 do nr 48

Stanisława Moniuszki

Stanisława Żółkiewskiego

Szadkowska nieparzyste od nr 59 do końca i parzyste od nr 50 do końca

Wiśniowa

Zakątna

Zielonogórska

Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie

adres: Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 3 Łaska nieparzyste od nr 53 do nr 77

Srebrna nieparzyste od nr 7 do końca i parzyste od nr 6 do końca

Szkolna

Zielona nieparzyste od nr 41 do nr 57 i parzyste od nr 38 do nr 44

Szkoła Podstawowa nr 12

adres: Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 10 Łódzka parzyste od nr 2 do nr 10

Mostowa nieparzyste nr 1 i parzyste od nr 2 do nr 8

Pasaż dr. Jakuba Lemberga

Sieradzka parzyste od nr 2 do końca

Wileńska

Zachodnia

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich

adres: 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 20 1 Maja parzyste od nr 2A do końca

Grunwaldzka

Hugona Kołłątaja

Juliana Ursyna Niemcewicza

Juliusza Sylli

Karsznicka nieparzyste od nr 1 do nr 31 i parzyste od nr 2 do nr 120D

Kazimierza Kałużewskiego

Kłosowa

Łanowa

Nowomiejska

Piotra Skargi

pl. Zwycięstwa

Rolna

Sadowa

Siewna

Spółdzielcza

Stanisława Staszica

Wincentego Witosa

Wiosenna

Wita Stwosza

Wojska Polskiego

Zbożowa

Szkoła Podstawowa nr 2

adres: Spacerowa 90, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 17 Łaska nieparzyste od nr 79 do nr 103

Spacerowa nieparzyste od nr 59 do końca i parzyste od nr 50 do końca

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione

adres: Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 18 Andrzeja Struga

Astrowa

Azaliowa

Ceramiczna

Fryderyka Chopina

gen. Józefa Bema

Gołębia

Irysowa

Jaśminowa

Konwaliowa

Kryształowa

Kwiatowa

Lawendowa

Liliowa

Lipowa

Łaska nieparzyste od nr 105 do końca i parzyste od nr 84 do końca

Łódzka nieparzyste od nr 21 do końca i parzyste od nr 72 do końca

Murarska

Piekarska

Różana

Słoneczna

Tulipanowa

Urocza

Wierzbowa

Wolna

Wychodnia

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego

adres: Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 12 Bałtycka

Drwęcka

Getta Żydowskiego nieparzyste od nr 33 do końca i parzyste od nr 42 do końca

Klonowa

Łódzka nieparzyste nr 1 i parzyste od nr 12 do nr 26

Mostowa nieparzyste od nr 3 do końca i parzyste od nr 10 do końca

Narwiańska

Nerska

Notecka

Odrzańska

Orzycka

Pilicka

Poznańska

Północna

Sielska

Stawowa

Tymienicka

Warcka

Wiślana

Wodna

Zakopiańska

Żeglińska

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

adres: Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 14 Agrestowa

Andrzeja Kmicica

Dworcowa

Hetmańska

Jana III Sobieskiego

Jana Kilińskiego parzyste od nr 42 do końca

Jana Onufrego Zagłoby

Juliusza Słowackiego

Malinowa

Marii Skłodowskiej-Curie

Michała Wołodyjowskiego

Opiesińska

Pasaż im. Janusza Kusocińskiego

pl. Żelazny

Przytorze

Rycerska

Słowiańska

Szadkowska nieparzyste od nr 1 do nr 57 i parzyste od nr 2 do nr 14 oraz parzyste od nr 30 do nr 48

Torowa

Wolska

adres: Złota 67, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 6 Heleny Modrzejewskiej

Jacka Malczewskiego

Jarosława Iwaszkiewicza

Juliana Tuwima

Karola Szymanowskiego

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ludwika Solskiego

Ludwika Zamenhofa

Stanisława Ignacego Witkiewicza

Stefana Jaracza

Wojciecha Bogusławskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1-Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika

adres: Złota 67, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 8 Braterska

Dobra

Grzybowa

Jedności

Kacza nieparzyste od nr 45 do końca

Ludowa

Nadziei

Nowy Świat

Obywatelska

Pokoju

Porębska

Przyjaźni

Radosna

Robotnicza

Sejmowa

Serdeczna

Sosnowa

Społeczna

Śnieżna

Topolowa

Widawska

Wilcza

Zgody

Złota

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica

adres: Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 4 al. Feliksa Rajczaka

Czeska

Dojazd

Gabriela Narutowicza

gen. Władysława Sikorskiego

Główna

Graniczna

Janusza Teodora Dybowskiego

Jerzego Szaniawskiego

Łaska parzyste od nr 44 do nr 82

Łąkowa

Marii Konopnickiej

Mikołaja Reja

Młynarska

Piaskowa

pl. Konstytucji 3 Maja

Podmiejska

prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza

Torfowa

Wiklinowa

Władysława Jagiełły

Wschodnia

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

adres: Zielona 59a, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 16 Bronisława Tomaszewskiego

Kręta

Miła

Osmolińska

Spokojna

Ukośna

Zielona nieparzyste od nr 59 do końca i parzyste od nr 46 do końca

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte

adres: Stefana Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 2 Inżynierska

Jana Kilińskiego nieparzyste od nr 1 do nr 17 i parzyste od nr 2 do nr 40

Łaska nieparzyste od nr 35 do nr 51 i parzyste od nr 34 do nr 42

Łódzka parzyste od nr 38 do nr 50

Obrońców Westerplatte

pl. Krakowski

Przejazd

Srebrna nieparzyste od nr 1 do nr 5 i parzyste od nr 2 do nr 4

Stefana Żeromskiego nieparzyste od nr 3 do końca i parzyste od nr 10 do końca

Wąska

Zielona nieparzyste od nr 7 do nr 39 i parzyste od nr 4 do nr 36

Świetlica

adres: Szadkowska 24A, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 13 Jana Kilińskiego nieparzyste od nr 19 do końca

Pomorska

Szadkowska parzyste od nr 16 do nr 28A

Świetlica

adres: Świerkowa 65, 98-220 Zduńska Wola

numer komisji: 19 Akacjowa

Borowa

Brzozowa

Bukowa

Cedrowa

Cisowa

Cyprysowa

Czeremchy

Dębowa

Głogowa

Grabowa

Iglasta

Jagodowa

Jałowcowa

Jarzębinowa

Jaworowa

Jesionowa

Jodłowa

Kalinowa

Kasztanowa

Klasztorna

Kosodrzewiny

Laskowa

Leszczynowa

Leśna

Liściasta

Magnoliowa

Miłorzębowa

Modrzewiowa

Orla

Orzechowa

Pasaż bł. ks. Franciszka Drzewieckiego

Piniowa

Platanowa

Podleśna

Poziomkowa

Strzelecka

Szpakowa

św. Alojzego Orione

Świerkowa

Wiązowa

Wspólna

Żurawia

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%, czyli podział mandatów będzie obowiązywał te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

