Wycieczki rowerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 kwietnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową ze Zduńskiej Woli? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Zduńskiej Woli warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Zduńskiej Woli We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Zduńskiej Woli Przełęcz Tąpadła stanowi bardzo wyraźne obniżenie oddzielające Ślężę od Raduni, przez nią prowadzi droga ze Świdnicy do Sobótki przez Sulistrowiczki oraz okólna droga u Stóp Ślęży przez Sady do Sobótki Zachodniej. Na przełęczy znajduje się miejsce odpoczynkowe z możliwością rozpalenia ogniska, sezonowy bufet, przystanek autobusowy oraz parking, w sezonie bardzo zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Na przełęczy Tąpadła jest XIX-wieczna leśniczówka oraz po drugiej stronie stylowy budynek ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt ogólnodostępny, z zespołem domków kempingowych.

🚲 Trasa rowerowa: Wczesnozimowy, wietrzny przegląd pól irygacyjnych 2013/12/1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 214 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Sunbird Pierwszy dzień grudnia (ok.6st.C), silny wiatr, znaczne zachmurzenie, momentami słońce i wtedy zjawiskowe światło oświetlające turzycowiska i trzcinowiska, aparat w pogotowiu dyndał na szyi, więc więcej postojów dla chłonięcia estetyki przyrody niż samej jazdy (stąd średnia prędkość typu pieszej). Zawiewany chwilami tutejszy smrodek kompensowany był urokami bagiennego odludzia. Większa prędkość podczas powrotu -wcześniej zimno dało się we znaki, więc pęcherz i reszta chciała już do domu (wanna po długiej przerwie okazała się najmilszym miejscem na świecie :-).

Poza dojazdem drogi gruntowe, w większości zarastające trawą, krótkie odcinki błota, kompletne pustki, z ptaków tylko myszołowy, zbiorniki wodne dziś puste (bez awifauny) - może i tym razem dobrze, bo zamarzłbym z lornetką przy oczach :-).

Objazd dotyczył południowej części pól irygacyjnych, założonych w 1890 roku dla odbioru ścieków z Wrocławia. Zanieczyszczenia filtrowane są przez warstwy gruntu, w oczyszczaniu uczestniczą odstojniki i rozlewiska. Oczyszczona mechanicznie i biologicznie woda systemem rowów i ciekiem Trzciana wraca do Odry. Obecnie skala wykorzystania pól jest znacznie mniejsza dzięki nowej oczyszczalni na Janówku.

Pola irygacyjne stanowią cenny obszar przyrodniczy. Stworzony przez stulecie ekosystem łąkowo-wodny stanowi atrakcyjne miejsce gniazdowania i przystanek na drodze ptasich przelotów.

Po planowanym zaprzestaniu wykorzystywania pól dla celów oczyszczania, aby uniknąć wysychania obszaru i zniszczenia ekosystemu, planowane są zrzuty wody z kanalizacji deszczowej. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Osuchowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 341 m

Suma zjazdów: 316 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Nasiol23

Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

🚲 Trasa rowerowa: Ring 35 km - Oborniki Śląskie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 363 m

🚲 Trasa rowerowa: Wrocławska Pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 901 m

Suma zjazdów: 1 899 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Wielogorski

Fajna wrocławska pętla :)

Przegląd i naprawa roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

