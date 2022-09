Wykroczenia kierowców, pieszych i rowerzystów. Wnioski po akcji policji w Zduńskiej Woli Agnieszka Olejniczak

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” to działania, jakie odbywał się 28 września także na terenie powiatu zduńskowolskiego. Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje. W Zduńskiej Woli to właśnie sami niechronieni, popełniali najwięcej wykroczeń.