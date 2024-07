Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 w Zduńskiej Woli. Jak poszło uczniom szkół podstawowych? ZDJĘCIA

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja. W Zduńskiej Woli przystąpiło do niego 168 ósmoklasistów w 9 szkołach podstawowych. Zdawali pisemnie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Musi do niego przystąpić każdy uczeń aby ukończyć szkołę. Nie ma jednak wyznaczonego kryterium, przy którym uznaje się egzamin za zdany.