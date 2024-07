Wyniki matury 2024. Jak poszło uczniom zduńskowolskich szkół średnich? ZDJĘCIA

W powiecie zduńskowolskim do matury przystąpiło 569 uczniów w sześciu szkołach średnich. Ponad 260 z nich to uczniowie techników. Zdawali obowiązkowo język polski oraz matematykę, a jako obowiązkowy język wybierali angielski. Na poziomie rozszerzonym najpopularniejszy był język angielski, który wybrało ponad 400 osób, a kolejna była matematyka, którą pisało 199 osób. Średnie wyniki z angielskiego były też na poziomie przekraczającym 70 proc. na poziomie podstawowym i prawie 60 proc. na poziomie rozszerzonym. Maturę bez problemów zdało 444 uczniów, co stanowi 81 proc zdawalności.

Wyniki matur w szkołach:

Matura 2024 odbyła się w dniach od 7 do 24 maja. Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, zorganizowano dodatkową sesję od 3 do 17 czerwca. Natomiast egzaminy poprawkowe zaplanowano na 20 i 21 sierpnia 2024 roku.

By zdać egzamin maturalny trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Egzamin jest niezdany, jeśli maturzysta nie spełnił choć jednego z tych warunków.

Uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku na choć jednej z obowiązkowych matur na poziomie podstawowym mogą przystąpić do egzaminów poprawkowych w dniach 20-21 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych CKE poda 10 września.