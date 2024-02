Wypadek na S8 pod Zduńską Wolą. Jedna osoba zmarła ZDJĘCIA

Wypadek na S8 pod Zduńską Wolą

Do wypadku na trasie ekspresowej S8 pod Zduńską Wolą, a dokładnie na wysokości Paprotni doszło w niedzielę, 11 lutego ok. godz. 21.30

Jak informuje straż pożarna, na 186 km trasy w kierunku Warszawy doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych: Iveco i DAF. Trasa trasa S8 była całkowicie nieprzejezdna do północy.

Na miejscu działały 3 zastępy z JRG PSP w Zduńskiej Woli, 1 zastęp z OSP KSRG Zapolice, 1 zastęp z OSP Paprotnia oraz 1 zastęp z OSP KSRG Marzenin.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonaniu dostępu do kierowcy zakleszczonego w pojeździe. Strażacy pomogli także pogotowiu ratunkowemu przy prowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej. Poszkodowany kierowca jednej z ciężarówek - 34 letni cudzoziemiec został przetransportowany do szpitala w Łodzi, gdzie zmarł.

Kierowca z drugiego pojazdu wyszedł z samochodu o własnych siłach i po przebadaniu przez pogotowie pozostał na miejscu zdarzenia.

Strażacy zakończyli swoje działania o godzinie 23.50.