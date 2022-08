Wypadek na skrzyżowaniu w Boczkach Starych w gminie Szadek

Wypadek w Boczkach Starych

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w miejscowości Boczki Stare w gminie Szadek. Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu drogi powiatowej z wojewódzką 710.

Do wypadku doszło w sobotę, 6 sierpnia po godz. 18. W miejscowości Boczki Stare zderzyły się dwa samochody osobowe. Oba marki BMW.

To kolejny wypadek na tym skrzyżowaniu, do jakiego doszło w ostatnich dniach. Do zderzenia dwóch aut doszło 2 sierpnia po godz. 17. Jak informuje policja, uczestnicy wyszli z niego bez szwanku, a incydent zakwalifikowano jako kolizję drogową.