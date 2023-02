Wystawa twórczości Justyny Płatek w Kawiarni Literackiej w Zduńskiej Woli

– Od małego dziecka interesowałam się różnorakimi technikami plastycznymi. Zawsze lubiłam rysować, malować czy lepić z plasteliny. Z powodu swojego zamiłowania do sztuki wybrałam szkołę, która pomaga mi rozwinąć mój talent – mówi Justyna Płatek, uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. – Trudno mi określić, co tak naprawdę jest moją inspiracją. Czasami są to obrazy innych, zdjęcia czy coś samoistnie zrodzi mi się w głowie. Niezaprzeczalnie jednak zawsze podziwiałam artystów którzy potrafią tworzyć fotorealistyczne dzieła i takie też przeważnie robię ale jak to bywa są wyjątki od reguły – mówi Justyna Płatek.