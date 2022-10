„Z szafy do szafy” w Zduńskiej Woli, czyli tanio, ekologicznie, z fantazją ZDJĘCIA

„Z szafy do szafy” w Zduńskiej Woli, czyli tanio, ekologicznie, z fantazją

Przedsięwzięcie zatytułowane „Z szafy do szafy” cieszy się w Zduńskiej Woli coraz większą popularnością. Trudno się dziwić, bo jest znakomitą okazją do „wyczyszczenia” swoich szaf z ubrań, w których już się nie chodzi. Uczestniczki podkreślają, że rzeczy, które przygotowały do sprzedaży nie są zniszczone, bo ich zakup okazał się błędem lub okazało się, że już nie ten rozmiar. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Jedna z pań wystawiła do sprzedaży buty za 25 zł. W sklepie zapłaciła za nie 200 zł. Takich smaczków jest znacznie więcej. Rzeczy nie trzeba kupować. Można się wymieniać. Nie tylko ubrania są na stoiskach. Propozycję wzbogacają torebki, apaszki, czapki, wykonana ręcznie biżuteria. Tym razem pojawiły się nawet przetwory spożywcze.