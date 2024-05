Z terminalu w Zduńskiej Woli Karsznicach do Rotterdamu ZDJĘCIA

Pod hasłem „Mamy pociąg do ekologii” w terminalu PKP Cargo w Karsznicach odbyła się uroczystość inauguracji stałego połączenia do Rotterdamu i dalej do Wielkiej Brytanii, gdzie towary dowozi firma Agromex. 15 maja odprawiono symbolicznie pociąg, który będzie regularnie dowoził naczepy do morskiego portu, gdzie trafią na prom do brytyjskich portów.

Połączenie intermodalne z terminala w Karsznicach z portem w Rotterdamie i dalej z Wielką Brytanią testowano w kwietniu. Od połowy maja uruchomione zostaną regularne transporty, po dwa pociągi tygodniowo.

To równocześnie początek regularnej działalności terminala PKP Cargo Zduńska Wola – Karsznice. Transport to 18 wagonów z 36 naczepami. Trasa pociągu prowadzi z Karsznic do portu morskiego w Rotterdamie, gdzie naczepy firmy Agromex spod Zduńskiej Woli i holenderskiej DFDS Seaways zostaną załadowane na prom tego przewoźnika. W Wielkiej Brytanii trafią znów na koła i zostaną rozwiezione do odbiorców.