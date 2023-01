Zachorowania na grypę w województwie łódzkim. Zmarły cztery osoby. Jak się zaszczepić?

Zachorowania na grypę

W poprzednich latach szczyt zachorowań na grypę przypadał zazwyczaj w lutym oraz marcu. Stąd apele lekarzy, by jeszcze szczepić się przeciwko tej chorobie. Odporności nabiera się po około dwóch tygodniach.

W tygodniu od 16 do 22 stycznia 2023 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 194.336 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 73,4 na 100 tys. ludności. Było 15 zgonów z powodu grypy. Tydzień wcześniej zachorwań było ponad 250 tys. , a w pierwszym tygodniu stycznia ponad 300 tys.

Grypa w województwie łódzkim

W województwie łódzkim od 16 do 22 stycznia 2023 r. zgłoszono do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego 8484 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 2920 u dzieci i 5564 u osób dorosłych. Dla porównanie przed rokiem były to 3123 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 1174 u dzieci i 1949 u osób dorosłych.