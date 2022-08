Zaginiony Wiktor Szczepianiak ze Zduńskiej Woli

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, poszukują 81-letniego Wiktora Szczepaniaka. Mężczyzna nie wrócił do domu po odwiedzinach u rodziny.

Mężczyzna 10 sierpnia 2022 roku, około godziny 14:30, wyjechał z domu rowerem typu damka koloru czarnego. Około godziny 16:30, był widziany w miejscowości Pratków, gdzie odwiedził daleką rodzinę. Miał wrócić do Zduńskiej Woli jadąc przez miejscowości Zamłynie i Annopole. Jednak do domu nie powrócił i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Jest osobą z zanikami pamięci, niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Poszukiwany to Wiktor Szczepaniak, lat 81, zamieszkały w Zduńskiej Woli.

Rysopis mężczyzny: wzrost 175 cm, krępa budowa ciała, włosy krótkie siwe, delikatny siwy zarost, oczy szare, uszy duże odstające, braki w uzębieniu – brak górnej jedynki.

W chwili zaginięcia ubrany był w czarne dresowe spodnie, pasek, szary podkoszulek z długim rękawem, buty czarne, posiada czarną torebkę na ramię.

Wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę o zaginięciu lub miejscu pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27, pod nr tel. 47 845-32-11, 47 845-32-03 lub pod numer alarmowy 112.