Zamknięty przejazd na Szadkowskiej w Zduńskiej Woli, wyznaczono objazdy ZDJĘCIA, MAPY

Od dzisiaj (10 maja) do 19 maja zamknięta zostaje ul. Szadkowska na odcinku od ul. Henrykowskiej do ul. Torowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Szadkowska/ul. Torowa.

- W związku z inwestycją realizowaną przez PKP tj. przebudowa przejazdu kolejowo drogowego przy ul. Szadkowskiej informujemy, że zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu - informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

Objazdy:

Objazd dla pojazdów do 3,5 t wyznaczony zostaje przez: ul. Wolską, ul. Dworcową, ul. Opiesińską oraz drogę gminną w Janiszewicach.

Dla pojazdów powyżej 3,5 t: ul. Opiesińska, ul. Wodna, ul. Getta Żydowskiego, Tymienice, Korczew, Wojsławice aż do drogi wojewódzkiej nr 710.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli prosi kierowców, by zwracali uwagę na znaki oraz o zachowanie ostrożności.