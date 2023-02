Zanieczyszczenia w wodociągu w gminie Zapolice. Woda warunkowo przydatna do spożycia Agnieszka Olejniczak

Do odwołania sanepid w Zduńskiej Woli dopuścił warunkowo do spożycia wodę z wodociągu w gminie Zapolice. Stwierdzono w niej przekroczenie dopuszczalnych norm obecności mikroorganizmów. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.