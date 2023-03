Zatrzymany z narkotykami. Policjanci ze Zduńskiej Woli znaleźli u 32-latka prawie pół kg amfetaminy

Prawie pół kilograma amfetaminy znaleźli u 32-latka policjanci ze Zduńskiej Woli. Mężczyzna został zatrzymany i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna wpadł, gdy funkcjonariusze z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali informacje, że mógł zajmować się rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych. By je potwierdzić, pojechali do mieszkania 32-latka.

Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że mężczyzna podjechał do domu samochodem. Policjanci podeszli do niego i rozpoczęli legitymowanie. Podczas rozmowy 32-latek zaczął uciekać, jednak szybko został zatrzymany. Kryminalni razem z nim poszli do jego miejsca zamieszkania. Po przeszukaniu znaleźli metamfetaminę – łącznie 440 gramów oraz prawie 8 gramów marihuany. Dodatkowo zabezpieczyli wagę elektroniczną – relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.