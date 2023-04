Zbiórka krwi u strażaków PSP w Zduńskiej Woli we wtorek 4 kwietnia

Akcja jest organizowana pod hasłem „Oddając krew ratujesz życie. Odbędzie się we wtorek 4 kwietnia przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli przy ul. Długiej 4. Zbiórka krwi rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do godz. 12. Strażacy zapraszają wszystkich chętnych do włączenia się do akcji.