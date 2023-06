Zduńska Woda świętuje drugie urodziny. Jest konkurs z nagrodami ZDJĘCIA

To był czas wypełniony pracą, wdrażaniem nowych pomysłów. Serdecznie dziękujemy, że obdarzyliście nas zaufaniem, że chcecie z nami być

Zduńska Woda świętuje drugie urodziny

Zduńska Woda to jedyny tak nowoczesny kompleks basenowy w Zduńskiej Woli i okolicach. O jego popularności może świadczyć fakt, że od początku działalności do teraz sprzedanych zostało 320 tys. biletów. Miejsce dla siebie mogą znaleźć młodsi i starsi, aktywni i szukający relaksu. Otylia Jędrzejczak trenerzy z jej fundacji szkolili w Zduńskiej Woli ponad 100 dzieci. Można o tym przeczytać tutaj: Otylia Jędrzejczak szkoliła dzieci .

Kalendarium Zduńskiej Wody:

Zduńska Woda - informacje o obiekcie

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla wygody użytkowników przewidziano 276 szafek. Przed obiektem jest parking na 175 samochodów i 2 busy

Zduńska Woda świętuje drugie urodziny i ogłosiła konkurs

Z okazji urodzin Zduńska Woda zorganizowała okolicznościowy konkurs:

Z okazji naszych drugich urodzin zapraszamy Was do podzielenia się z nami fotograficznymi wspomnieniami ze Zduńskiej Wody. Od dziś będziemy publikować posty konkursowe, pod którymi możecie zamieszczać komentarze ze swoimi zdjęciami. Mogą być zrobione dziś, wczoraj lub nawet dwa lata temu. Pokażcie nam, jaką frajdę daje Wam korzystanie z naszych wodnych atrakcji

Chętni do udziału w tym konkursie mogą zamieszczać zdjęcia pod postami na portalu społecznościowym Zduńskiej Wody link tutaj. Na fotografie organizatorzy konkursu czekają do 18 czerwca do godz. 23.59.

Nagrodami w konkursie są dwuosobowy voucher na nocleg ze śniadaniem w Hotelu Kolumna Park oraz wejściówki na basen.