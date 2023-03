Zduńska Wola jako inteligentne miasto. Jest już film o Zduńskiej Woli na YouTube Miasto-Miasto

Zduńska Wola - inteligentne miasto. Film do obejrzenia na Miasto - Miasto na YouTube

Zduńska Wola została wybrana do projektu ze względu na innowacyjność rozwiązań promowanych przez samorząd. Między innymi to Zduńska Wola zbiera nagrody za innowacyjne aplikacje, jakie służą mieszkańcom. To między innymi aplikacja do obliczenia możliwości skorzystania z programu miejskiego Stop Smog.