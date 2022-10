Zduńska Wola. Jeździł mikroautem bez prawa jazdy, za to „na dowód”

Policjanci regularnie dokonują kontroli pojazdów, które poruszają się po drogach naszego powiatu. Na zduńskowolskich ulicach spotykamy, oprócz tradycyjnych samochodów, motocykli i rowerów, również mikroauta, czyli małe pojazdy silnikowe o niewielkiej mocy. Jak się okazuje, panuje mylne przeświadczenie, że do prowadzenia tych małych aut nie potrzeba żadnych uprawnień. Przyczyna najczęściej tkwi w niewiedzy lub nieprecyzyjnych, a nawet mylnych informacjach przenoszonych „pocztą pantoflową” lub zamieszczanych w internecie. Nie można poruszać się tym pojazdem po drodze, bez ważnego prawa jazdy – przypomina - sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Kierowcy mikroaut, muszą uzyskać uprawnienia kategorii AM. Posiadacze prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D lub T mogą śmiało zasiąść za kierownicą tego pojazdu.

Niestosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, to wykroczenie z art. 94 kodeksu wykroczeń: sprawca podlega: