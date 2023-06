Zduńska Wola Karsznice. Miasto zbudowało parking między stadionem a domem kultury w ZDJĘCIA

Przy ul. Stefana Okrzei w Zduńskiej Woli Karsznicach mieszkańcy mają do dyspozycji nowe miejsca parkingowe. Zakończyła się przebudowa placu pomiędzy filią Miejskiego Domu Kultury oraz stadionem - informuje Urząd Miasta Zduńska Wol.

Teren przy ul. Okrzei w Zduńskiej Woli Karsznicach jest teraz nie do poznania. Przy filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach powstała przestrzeń z nowymi miejscami parkingowymi na wybrukowanym placu. Teren został także na nowo zaaranżowany. Od strony ul. Stefana Okrzei odbudowany został murek, na którym pojawiły się ławeczki. Ponadto ustawiono ławki parkowe i kosze, a plac został oświetlony. Są także nowe trawniki.

Przebudowa terenu przy ul. Stefana Okrzei na osiedlu Karsznice to miejska inwestycja za ponad 400 tys. zł. Prowadzona była pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – etap II”.

Koszt wykonania tej inwestycji, jak informuje zduńskowolski magistrat to 420 tys. zł, a nowy parking wraz z małą architekturą wybudowała firma Bud- Max ze Zduńskiej Woli.