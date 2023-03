Zduńska Wola. Konkurs ofert na wsparcie zadań sportowych i kulturalnych w powiecie. Ostatnie dni naboru

Zduńska Wola. Konkurs ofert na wsparcie zadań sportowych i kulturalnych w powiecie

Jak przypomina zduńskowolskie starostwo, powiat corocznie przeznacza w swoim budżecie pieniądze na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i dysponuje je poprzez otwarty konkurs ofert zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ogłoszony nabór dotyczy wsparcia realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Na ten pierwszy cel powiat zduńskowolski w 2023 roku przeznaczył 40 tys. zł (w 2022 roku było to 60 tys. zł), na drugi 30 tys. zł (w minionym roku było to 40 tys. zł). Każde z dofinansowanych zdań powinno być zrealizowane do 1 grudnia 2023 roku.

Wypełnione oferty i oświadczenia przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli do 9 marca, do godziny 12.