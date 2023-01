Zduńska Wola na Google Street View najnowsze zdjęcia. Kogo przyłapały kamery?

Zduńska Wola na Google Street View. Skąd zdjęcia?

Widok Street View to wirtualne odzwierciedlenie naszego otoczenia w Mapach Google, składające się z milionów panoramicznych zdjęć wykonanych przez pojazd Google na ulicach. Treści Street View pochodzą z dwóch źródeł – dostarczają je pracownicy Google oraz współtwórcy.

Co pokazują zdjęcia Street View?

Zdjęcia Street View pokazują to, co aparaty zarejestrowały w danej lokalizacji wtedy, gdy się tam znajdowały. Treści mogą pochodzić sprzed kilku miesięcy lub nawet lat, to zależy od operatorów, którzy tworzą mapy. Na zdjęciach Street View publikowanych w Mapach Google używana jest technologia zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych. Dlatego nie są wyraźne.