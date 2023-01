Zduńska Wola pod śniegiem. Sobotnia śnieżyca i trudne warunki na ulicach miasta

Do godz. 17 w sobotę, 21 stycznia obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

IMGW prognozuje na niedzielę, 22 stycznia w dzień zachmurzenie całkowite i duże. W centrum miejscami prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -2°C na południu do 4°C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h nad morzem i 60 km/h w głębi kraju, północny i północno-wschodni, na południowym wschodzie wiatr północno-zachodni. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie słaby śnieg oraz marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem a na Wybrzeżu deszczu. Na południowym zachodzie kraju opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -6°C w na południu i -10°C miejscami w kotlinach karpackich do -3°C, -2°C na Podlasiu, Przedgórzu Sudeckim i Górnym Śląsku do 1°C, 2°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, gdzieniegdzie porywisty, wschodni i północno-wschodni. Na Wybrzeżu i w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h i stopniowo słabnące. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.