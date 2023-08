Zduńska Wola. Rajd rowerowy Lewicy z okazji Święta Wojska Polskiego ZDJĘCIA

W ten sposób chcemy uczcić żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli na frontach I i II wojny światowej, a przede wszystkim podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, gdzie wojska polskie obroniły Rzeczpospolitą przed nawałnicą rosyjską. Była to zasługa nie tylko Marszałka Józefa Piłsudskiego ale przede wszystkim generała brygady Rozwadowskiego - podkreślał Henryk Leśniczak.

Zduńska Wola. Rajd rowerowy z okazji Święta Wojska Polskiego

Zgromadzeni odśpiewali "Jedzie, jedzie na kasztance", czyli ulubioną pieśń Marszałka Piłsudskiego. Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty.

Lewica ogłosiła ponadto zduńskowolskiego kandydata Lewicy do Sejmu. To mgr. inż. Marek Piekarski, zwiazany zawodowo z koleją mieszkaniec Karsznic.

Następnie zebrani wyruszyli w drogę. Trasa rajdu prowadziła głównie ścieżkami rowerowymi w Zduńskiej Woli i poza nią. Rowerzyści pojechali do Krobanowa, gdzie zaplanowano piknik.