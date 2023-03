Zduńska Wola. Wypadek i 4 kolizje w ciągu godziny. Fatalny poranek na drogach powiatu. ZDJĘCIA Paweł Gołąb

To był wyjątkowo niebezpieczny poranek na drogach w powiecie zduńskowolskim. Tylko w ciągu godziny – jak informuje zduńskowolska policja – trudne warunki w postaci opadów śniegu i oblodzonej nawierzchni przyczyniły do czterech kolizji drogowych oraz wypadku drogowego. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność. Jakie szczegóły zdarzeń?