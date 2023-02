Zduńskowolanie oglądali mieszkania na Dniu Otwartym w bloku przy ul. Juliusza w Zduńskiej Woli Agnieszka Olejniczak

Dzień otwarty na budowie bloku przy ul. Juliusza w Zduńskiej Woli. Pomysł skierowany jest przede wszystkim do osób, które już złożyły wnioski o najem lub tych, które mają zamiar wystąpić do TBS Złotnicki. Termin przyjmowani wniosków przedłużono do 10 marca 2023 roku.