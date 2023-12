Zduńskowolanie wrócili z medalami z Mistrzostw Polski w ArmWrestlingu ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski w ArmWrestlingu (siłowaniu na rękę) odbyły się w miniony weekend (15-17 grudnia) w Rymanowie. Zduńską Wolę z powodzeniem w zawodach Pucharu Polski reprezentowali: Hubert Galewski, Artem Plakunov, Eryk Leśny, Jakub Janiszewski, Michał Porucznik.

Z piątki wystawionych zawodników Artem Plakunov zajął pierwsze miejsce i otrzymał złoty medal za kategorię: Junior do 65kg. To już w tym roku kolejny sukces tego młodego zawodnika; we wrześniu wywalczył on mistrzostwo na zawodach międzynarodowych. O TYM TUTAJ

Eryk Leśny wywalczył srebrny medal w kategorii Junior do 78kg.

ArmWrestling potocznie nazywany jest siłowaniem na rękę. To typowy sport walki, w którym oprócz siły niebagatelną rolę odgrywa technika, taktyka oraz odporność psychiczna. Walczy się na prawą, jak i na lewą rękę. To sport popularny na całym świecie, w wielu krajach na uczelniach sportowych funkcjonują nawet katedry armWrestlingu.

ArmWrestling jest bardzo popularnym sportem walki w Polsce. Od roku w zduńskiej Woli działa Klub AW Thor założony przez Pawła Galewskiego i Mariusza Wrąbla. Klub ten prowadzi swoją działalność treningową i edukacyjną w siłowni ASGARD przy ul.Królewskiej 6. Trenerem jest tam Mariusz Wrąbel, słynny zduńskowolanin, Mistrz Świata seniorów. WIĘCEJ O TYM KLUBIE TUTAJ