Zduńskowolanka mistrzynią Polski w rzucie młotem ZDJĘCIA

Zawodniczki MUKS Park na mistrzostwach Polski

Świetny wynik uzyskała również Gabriela Skalska, która z wynikiem 56.84 metrów zajęła wysokie czwarte miejsce. Skalska poprawiła swój rekord życiowy o prawie 3 metry, co czyni jej osiągnięcie jeszcze bardziej imponującym. Do brązowego medalu zabrakło jej jedynie 90 centymetrów, co podkreśla wyrównany poziom rywalizacji.

Lena Śmietańska, startująca w tej samej konkurencji, zakończyła zawody na 14 miejscu, uzyskując swój najlepszy wynik w sezonie – 46.24 metrów. Chociaż Lena nie znalazła się w czołówce, jej postawa na stadionie pokazała, że ma przed sobą wiele obiecujących sezonów.

Na bieżni również nie zabrakło emocji. Antonina Czachorowska wystartowała w biegu na 400 metrów, uzyskując czas 60.75 sekund, co dało jej 22. miejsce. Mimo że nie udało jej się poprawić swojego rekordu życiowego, jej walka do samego końca była godna podziwu.

Trenerami zawodniczek są jest Tomasz Szewczyk i Maciej Szewczyk