Zduńskowolskie Dni Seniora 2023. Dwa dni atrakcyjnych warsztatów, koncertów i wycieczek. Jaki pełen program weekendowej imprezy? FOTO Paweł Gołąb

Zduńskowolskie Dni Seniora odbędą się w najbliższy weekend 13-14 maja w Zduńskiej Woli. Będzie to trzecia edycja imprezy. - Będą to wyjątkowe dwa dni ciekawych warsztatów, koncertów i wycieczek – zachęca do udziału miasto. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.