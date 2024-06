Zduńskowolskie zakłady Wola walczą o życie a jej byli pracownicy o pieniądze ZDJĘCIA

Przedsiębiorstwo moim zdaniem warto uratować, bo ma wspaniałe tradycje, sięgające lat 40. XX w., ale nie tylko dlatego. Znak towarowy zakładów Wola jest bardzo rozpoznawalny, a produkt — bardzo dobry jakościowo. Są to skarpety bardzo wysokiej jakości, wykonywane z nici hinduskich. Zakład ma też naprawdę świetnych specjalistów, na przykład mistrzów farbowania. Jest też tam jedna z dwóch farbiarni skarpet w Polsce. Gdy się wchodzi do zakładu, naprawdę czuć tę wspaniałą tradycję. Warto, by Wola przetrwała —podkreśla Krzysztof Piotrowski