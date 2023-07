Ze Zduńskiej Woli i Karsznic kursują już bezpośrednie pociągi nad morze ZDJĘCIA

Nad morze ze Zduńskiej Woli

Nad morze z Karsznic

Dobrą wiadomością dla zduńskowolan jest bezpośredni pociąg nad morze ze stacji Zduńska Wola Karsznice do Łeby. Do końca wakacji można jechać nad morze pociągiem z czeskiego Bohumina

Pierwszy w te wakacje pociąg osobowy zatrzymał się na dworcu Zduńska Wola Karsznice 23 czerwca. Pociąg InterCity TLK „Wydmy” będzie kursował i zatrzymywał się w Karsznicach aż do 2 września.

Pociąg TLK Wydmy relacji Bohumin – Hel / Łeba zapewnia mieszkańcom regionu bezpośredni dojazd m.in. do Katowic, Częstochowy, Inowrocławia, Torunia, czy Trójmiasta. Pociąg ten wyjedzie ze stacji Bohumin o godzinie 19:14 by do Zduńskiej Woli Karsznic dotrzeć o 23:28, do stacji Hel dojedzie o godzinie 7:37, natomiast do Łeby o 7:34. W kierunku przeciwnym pociąg ze stacji Hel wyjedzie o 19 a ze stacji Łeba o 18:20, do Karsznic dojedziemy o 2:57, natomiast do Bohumina o 7:43.

Cały wakacyjny rozkład jazdy ze stacji Zduńska Wola Karsznice można znaleźć tutaj: rozkład