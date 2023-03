Zielony Budżet w Zduńskiej Woli 2023 rusza na dniach. Na jakie pomysły czeka miasto? Jakie terminy? ZDJĘCIA

- Odzew w ubiegłym roku był spory – podkreśla prezydent Konrad Pokora podając, że zagłosowało blisko 800 osób. - Ale mam nadzieję, że druga edycja będzie się cieszyła jeszcze większą popularnością. Obok Budżetu Obywatelskiego to kolejne narzędzie, by włączyć mieszkańców w proces współrządzenia miastem, warto więc to wykorzystać.