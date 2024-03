Zielony Budżet Zduńskiej Woli. Ostatnia chwila na składanie wniosków ZDJĘCIA Redakcja

Zielony Budżet Zduńskiej Woli. To już ostatnia chwila dla mieszkańców, by złożyć propozycje to trzeciej edycji. Do podziału na pomysły mieszkańców będzie aż 400 tys. z! Mieszkańcy mogą składać wnioski do jutra, 8 marca.