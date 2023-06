Zielony Budżet Zduńskiej Woli. Został tylko tydzień na opiniowanie projektów ZDJĘCIA

Zielony Budżet Zduńskiej Woli ma charakter konsultacyjny. To zduńskowolanie decydują, jakich roślinnych przedsięwzięć chcą w mieście.

Z końcem czerwca kończy się opiniowanie projektów zgłoszonych do drugiej edycji Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Jeszcze tylko przez tydzień, do 30 czerwca zduńskowolanie mogą na stronie internetowej LINK TUTAJ mogą opiniować projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli.