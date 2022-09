Zmiany trasy autobusu linii nr 1 w Zduńskiej Woli w związku z remontem Jodłowej MAPKA

Zmiany trasy autobusu linii nr 1 w Zduńskiej Woli

Długo wyczekiwana przebudowa Jodłowej

Modernizacja Jodłowej to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Jest elementem dużego przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa szlaku komunikacyjnego łączącego centrum miasta z osiedlami Nowe Miasto i Karsznice. Pierwszy etap został wykonany w 2019 roku. To rondo u zbiegu ulic Łaskiej, Świerkowej, Konwaliowej. Kosztowało około 6 mln zł. Na Jodłową potrzeba ok. 10 mln zł. Umowa na prace została podpisana z wykonawcą w czerwcu tego roku.