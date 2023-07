Znacie te uliczne wystawy w Zduńskiej Woli? Warto je poznać. Pomysł na letni spacer po mieście ZDJĘCIA

Znacie te uliczne wystawy w Zduńskiej Woli? To pomysł na letni spacer po mieście

Nie trzeba bardzo się nachodzić, by poznać nieco historii Zduńskiej Woli. Proponujemy spacer szlakiem ulicznych wystaw, które są umiejscowione w obrębie centrum miasta.

Zobaczcie zdjęcia

Proponujemy zacząć od ul. Fabrycznej. Na i przy murach kamienic są wielkoformatowe fotografie m.in. z lat 50., 60 i 70 ubiegłego wieku oraz kilka przedwojennych zdjęć związanych z tą ulicą i jej okolicą. Dodatkową atrakcją tej ulicy są wiszące nad nią parasolki, które gwarantują cień w upalny dzień:parasolki

Z ulicy Fabrycznej warto wyjść na ul. Juliusza i iść w stronę pl. Wolności. Warto zatrzymać się przy Juliusza 17, gdzie w miejscu symbolicznym dla historii naszego miasta, w samym centrum byłego żydowskiego getta utworzonego tu podczas II wojny światowej na betonowych pylonach przybliżona została historia mieszkających tu ludzi, ich losy i zagłada.

Stąd blisko do pl. Wolności. Warto zatrzymać się przy pl. Wolności 23. Tutaj, na płocie wywieszone są fotografie dzięki którym można przypomnieć sobie lata 70. i 80. ubiegłego wieku.

Także przy pl. Wolności, naprzeciwko Ratusza warto zatrzymać się przy p. Wolości 2, gdzie na makiecie kamienicy jest Galeria sześciu okien. Tworzą ją portrety sześciu "Niepospolitych Zduńskowolan".

Wystarczy skręcić w ul. Kościelną, by trafić na kolejną ciekawą wystawę. W bramie kamienicy przy Kościelnej 6 można dzięki archiwalnym fotografiom zobaczyć, jak wyglądało centrum Zduńskiej Woli kilkadziesiąt lat temu.

Przy pl. Wolności czy Kościelnej możemy zobaczyć prace plastyczne w formie banerów, które nawiązują m.in. do tkackich tradycji Zduńskiej Woli.