Znamy projekty z powiatu zduńskowolskiego zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego ZDJĘCIA

To już VII edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. „ŁÓDZKIE NA PLUS. Wiemy już, że wszystkie projekty zgłoszone z terenu powiatu zduńskowolskiego przeszły pozytywnie przez weryfikacje i zostały dopuszczone do głosowania.

Projekty te zakwalifikowały się do głosowania w tzw. puli powiatowej, w której są zadania nieinwestycyjne. Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania będzie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań pomysłodawców z terenu województwa łódzkiego, których pomysły zostały odrzucone. Ma to nastąpić do 2 czerwca. Na zadania BOWŁ na rok 2024 będzie można głosować od 12 czerwca. Projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku z pieniędzy BO "Łódzkie na plus" poznamy do 15 września.