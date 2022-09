Zróbmy sobie urodziny, czyli 90 lat osiedla Karsznice. Tak świętowano w 2017 roku ZDJĘCIA

Zróbmy sobie urodziny, czyli 90 lat osiedla Karsznice

Spotkanie w karsznickiej filii MDK rozpocznie się o godz. 17.30. Ma stanowić okazję do zgłoszenia pomysłów na uczczenie 90-lecia osiedla. Każdy może wyrazić swoją opinię i oczekiwania dotyczące organizacji tego święta.

To spotkanie ma łączyć środowisko. Chcemy dać przestrzeń do dyskusji - podkreśla Joanna Sychniak-Paterek, zastępca dyrektora MDK w Zduńskiej Woli. - Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli skoordynuje podjęte zamierzenia, które wspólnie wypracujemy i zaplanujemy. Wg nas temat wymaga udziału większej liczby mieszkańców ponieważ poszukujemy innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Jeśli chcesz dobrze czuć się w miejscu, w którym mieszkasz, dorzuć swoją cegiełkę do roku jubileuszowego.