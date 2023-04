ZUS czeka na projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Do podziału jest łącznie 100 mln zł. Zdobyć można nawet 300 tys. zł

Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. - Udział w konkursie mogą wziąć firmy, które m.in. nie korzystały z takiego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat lub nie zostały w tym czasie zobowiązane do jego zwrotu. Nie mogą również zalegać z opłatą składek i podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – informuje Monika Kiełczyńska , regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Nabór wniosków ruszył w tym tygodniu, a będzie prowadzony tylko do 18 maja. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją można złożyć tylko do 18 maja wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. LINK TUTAJ. KLIKNIJ.

Jak procedura rozpatrzenia wniosku?

Rozpatrzenie wniosku – jak informuje rzecznik - jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności pracownicy ZUS-u sprawdzają wnioski pod kątem formalnym- czy są poprawne i kompletne, a płatnik składek spełnia warunki do uzyskania dofinansowania. Następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja (LINK TUTAJ. KLIKNIJ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: [email protected]