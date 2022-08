Zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu Pogoni Zduńska Wola

Drużyna Pogoni odniosła w drugim wyjazdowym meczu drugie zwycięstwo na ciężkim terenie w Kleszczowie. Mecz dobrze rozpoczął się dla zduńskowolan, bo już w 10. minucie kapitalnym strzałem z prawie 30 metrów popisał się Łukasz Rakowski, po którego strzale piłka wpadła pod poprzeczkę bramki gospodarzy. Mimo prowadzenia, żółto-zielono-czarni nie czekali na odpowiedź przeciwnika tylko zdobyli kolejną bramkę. W 41. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Adriana Budki strzałem głową podwyższył wynik meczu Mateusz Wroński. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy bramkę kontaktową strzelił Miłosz Kapica, który wykorzystał błąd na grząskim boisku Patryka Wolańskiego.

Po przerwie przewagę osiągnęli gospodarze, ale bardzo dobrze w bramce Pogoni spisywał się Patryk Wolański, który do końca spotkania nie pozwolił na stratę bramki broniąc kilkakrotnie strzały kleszczowian.

Początkowo spotkanie toczyło się w spokojnym tempie, gdzie drużyna gospodarzy prowadziła atak pozycyjny, natomiast moja drużyna mądrze ustawiła się w strefie średniej rozbijając próby akcji ofensywnych

wyprowadzając kontry, które w początkowej fazie meczu były mało skuteczne. Po jednej z nich koło 20 minuty, kiedy przenieśliśmy grę na połowę przeciwnika i przytomnym zgraniu Patryka Kowasza świetnym uderzeniem z

dystansu popisał się Łukasz Rakowski, który otworzył wynik meczu. To sprokurowało że drużyna gospodarzy przyśpieszyła nieco tempo gry próbując doprowadzić do wyrównania, co skutkowało tym, że moi zawodnicy mieli więcej okazji do wyprowadzania ataków szybkich. W 41. minucie strzelamy drugą bramkę po ładnym dośrodkowaniu

Adriana Budki, który obsłużył Mateusza Wrońskiego i strzałem głową zdobył bramkę. Gdy wydawało się, że do przerwy utrzymamy wynik, po fatalnym kiksie bramkarza Patryka Wolańskiego gospodarze strzelili bramkę kontaktową – podkreśla trener zduńskowolskiej drużyny Jarosław Maczak. - Po przerwie kleszczowianie mocno ruszyli starając się odrabiać straty, lecz mecz dobrze kontrolowali moi zawodnicy, którzy dobrze odpierali ataki gospodarzy. Trzeba dodać, że w drugiej połowie Pogoniści tworzyli monolit, gdzie parokrotnie od utraty bramki ratował bramkarz, który mocno się zrehabilitował za kiks z pierwszej połowy. Wynik końcowy został utrzymany i jest bardzo korzystny z racji spotkania z mocnym zespołem, jakim jest Omega Kleszczów.