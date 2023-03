Kobieca Twarz Regionu 2023. Oto mieszkanki Zduńskiej Woli i powiatu, które biorą udział w sympatycznym plebiscycie naszej redakcji ZDJĘCIA

Kobieca Twarz Województwa Łódzkiego to niezwykła akcja prowadzona w trzech kategoriach: Córki, Matki oraz Kobiety Dojrzałe. Na uczestniczki czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X oraz limitowane zaproszenia na FORUM KOBIECOŚCI. Na tę imprezę nie da się kupić biletu, choć wiele pań o to pyta, bo to pełne atrakcji całodniowe spotkanie jest wyłącznie dla uczestniczek naszej akcji.

Zagłosować na poszczególne kandydatki można TUTAJ. KLIKNIJ W LINK. Znajdziesz TU także szczegóły dotyczące naszego plebiscytu.

Zobacz kandydatki ze Zduńskiej Woli i powiatu zduńskowolskiego. KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ: